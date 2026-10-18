Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Köyceğiz'in doğal güzellikleri su sporları tutkunlarını ağırladı

        Köyceğiz'in doğal güzellikleri su sporları tutkunlarını ağırladı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 7. Caretta Paddle Fest 2026'ya yaklaşık 200 sporcu ve doğa tutkunu katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 18:00 Güncelleme:
        Köyceğiz'in doğal güzellikleri su sporları tutkunlarını ağırladı

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 7. Caretta Paddle Fest 2026'ya yaklaşık 200 sporcu ve doğa tutkunu katıldı.

        Köyceğiz ve Dalyan'ın doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen festivalde kano, deniz kayağı ve kürek sörfü tutkunları bir araya geldi.

        Olumsuz hava koşullarına rağmen iki gün süren organizasyonda sporcular, su üzerinde mücadele ederken renkli görüntüler oluşturdu.

        Festivalin son gününde Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Ali Erdoğan da sporcularla bir araya geldi.

        Kaymakam Kumcu, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere, sporculara ve katılımcılara teşekkür etti.

        REKLAM

        Kumcu, su sporlarını ve doğa turizmini bir araya getiren festivalin, Köyceğiz'in doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Macron: Cumhuriyeti devirmeye çalışanlar bunun hesabını vermeli
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulunun 6. toplantısı gerçekleştirildi
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Trump, Netanyahu'ya desteğini açıkladı
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Arda şov yaptı, R.Madrid farka koştu!
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Derbide zafer Beşiktaş'ın!
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"

        Benzer Haberler

        Marmaris Ticaret Odası'nda komite seçimleri tamamladı
        Marmaris Ticaret Odası'nda komite seçimleri tamamladı
        Bodrum FK ve 'Daha 17' oyuncularına sevgi seli
        Bodrum FK ve 'Daha 17' oyuncularına sevgi seli
        Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3 - Fenerbahçe: 0
        Kadınlar Voleybol 1. Ligi: Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 3 - Fenerbahçe: 0
        Menteşe'de 9'uncu Tarhana Festivali gerçekleştirildi
        Menteşe'de 9'uncu Tarhana Festivali gerçekleştirildi
        Bodrum'da "İyilik Pazarı" etkinliği düzenlendi
        Bodrum'da "İyilik Pazarı" etkinliği düzenlendi
        Muğla'da "9. Tarhana Festivali" düzenlendi
        Muğla'da "9. Tarhana Festivali" düzenlendi