Köyceğiz'in doğal güzellikleri su sporları tutkunlarını ağırladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 7. Caretta Paddle Fest 2026'ya yaklaşık 200 sporcu ve doğa tutkunu katıldı.

Köyceğiz ve Dalyan'ın doğal güzellikleri eşliğinde gerçekleştirilen festivalde kano, deniz kayağı ve kürek sörfü tutkunları bir araya geldi.

Olumsuz hava koşullarına rağmen iki gün süren organizasyonda sporcular, su üzerinde mücadele ederken renkli görüntüler oluşturdu.

Festivalin son gününde Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve Belediye Başkanı Ali Erdoğan da sporcularla bir araya geldi.

Kaymakam Kumcu, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere, sporculara ve katılımcılara teşekkür etti.

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Kumcu, su sporlarını ve doğa turizmini bir araya getiren festivalin, Köyceğiz'in doğal güzelliklerinin tanıtımına katkı sağladığını dile getirdi.