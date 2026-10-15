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        Marmaris Belediyesi Futbol SK sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grup'ta mücadele eden Marmaris Belediyesi Futbol Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Marmaris Belediyesi Futbol SK sezon hazırlıklarını sürdürüyor

        Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grup'ta mücadele eden Marmaris Belediyesi Futbol Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

        Teknik direktör Erdal İşkar yönetiminde Bilgin Özkaynak Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, antrenmana koşu, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

        Kondisyon, pas ve top kapma çalışması yapan futbolcular, çift kale maçın ardından şut çalışması gerçekleştirdi.

        Denizli temsilcisi Çal Belediyespor ile 18 Ekim'de oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden kulübün yöneticileri, sezon hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kulüp Başkanı Erdem Karaosmanoğlu, şampiyonluk hedefiyle sezona hazırlandıklarını belirterek, “Hedefimiz, şampiyonluk yolunda sonuna kadar mücadele etmek ve Marmaris Belediyesi Futbol Kulübü'nü hak ettiği yerlere taşımak. Biz sahada mücadelemizi vereceğiz. Şimdi sıra teknik ekip ve futbolcularımızda.” ifadelerini kullandı.

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        Asbaşkan Bilgin Özkaynak da hedeflerine ulaşmak için mücadele edeceklerini vurgulayarak, taraftarların desteğinin önemine dikkati çekti.

        Özkaynak, “İnancımızla, mücadelemizle ve sizlerin desteğiyle başaracağımıza yürekten inanıyoruz. Bu takım, bu arma ve bu hedef hepimizin. Haydi Marmaris, bu sezon kenetlenelim. Hedef şampiyonluk, gücümüz Marmaris.” değerlendirmesinde bulundu.

        Galeri
        Galeri

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