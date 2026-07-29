Marmaris'e kargo gemisiyle lüks motor yatlar getirildi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bakım ve onarımdan geçirilmeleri için kargo gemisiyle 5 lüks motor yat getirildi. Marmaris Limanı'na sabah saatlerinde giriş yapan 148 metre uzunluğunda ve 23 metre genişliğindeki kargo gemisi Portekiz bayraklı "BBC Felix", büyük iskeleye yanaştırıldı. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemideki 5 yat, dev liftler yardımıyla denize indirildi. İtalya'nın Genoa Limanı'ndan getirilen yatların bakım ve onarımlarının ilçede yapılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.