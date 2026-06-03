Marmaris'in dijital tanıtımı için sosyal medya içerik üreticileri ilçede buluşacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yaz sezonu öncesi dijital tanıtım çalışmalarına ivme kazandırmak amacıyla düzenlenecek "Şimdi Marmaris Zamanı" etkinliği kapsamında, 10 sosyal medya içerik üreticisi kentin turizm potansiyelini tanıtacak.



Marmaris'in doğal güzellikleri, koyları, gastronomisi ve kültürel değerlerinin dijital platformlarda geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla BONO Good Times ve NOSSA gibi işletmelerin öncülüğünde 6-10 Haziran'da tanıtım organizasyonu gerçekleştirilecek.



"Şimdi Marmaris Zamanı" adı altında düzenlenen etkinlik kapsamında, Türkiye'nin farklı bölgelerinden tanınmış sosyal medya fenomenleri ve internet ünlüleri ilçede bir araya gelecek.



Program boyunca katılımcılar, Marmaris'in turistik mekanlarını ziyaret ederek milyonlarca takipçilerine ulaştıracakları özel içerikler üretecek.



- Milyonlarca kullanıcıya ulaşması hedefleniyor



Organizasyona, Berrak Tangülü, Sezer Yılmaz, Murat Çınar Pala, Halil Sopaoğlu, Deniz Pehlivan, Beyzanur Kayış, Mücahit Muğlu, Feyzi Sipahi, Kaan ve Selanur Terzioğlu ile Naim Aydar katılacak.



İçerik üreticileri, ilçenin yöresel lezzetlerini ve doğasını deneyimleyerek sosyal medyada "#ŞimdiMarmarisZamanı" etiketiyle paylaşımlar yapacak.



Çeşitli sosyal, turistik ve eğlence programlarının da yer alacağı organizasyonun destekçileri arasında BONO Good Times ve NOSSA gibi işletmeler yer alıyor.



Etkinlikle, yaz sezonu öncesinde ilçenin turizm zenginliğinin ön plana çıkarılması hedefleniyor.

