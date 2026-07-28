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        Marmaris'te İlçe Deniz Turizmi Kurulu Toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, deniz turizminin güvenli ve sürdürülebilir yürütülmesine yönelik İlçe Deniz Turizmi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 16:44 Güncelleme:
        Marmaris'te İlçe Deniz Turizmi Kurulu Toplantısı yapıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, deniz turizminin güvenli ve sürdürülebilir yürütülmesine yönelik İlçe Deniz Turizmi Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Bölge Liman Başkanı Çetin Çiftçi ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, günübirlik deniz turizmi araçlarının faaliyetleri, başvuru ve denetim süreçleri, hizmet kalitesinin artırılması, seyir ve demirleme kuralları ile yolcu güvenliği hususları ele alındı.

        Deniz turizminde düzen ve koordinasyonun güçlendirilmesinin hedeflendiği toplantıda, kurumlar arası işbirliğinin artırılması ve alınacak tedbirlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

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