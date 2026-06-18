Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Marmaris'te ilkokul öğrencilerinin hazırladığı "Tabiat Tarihi Müzesi" sergisi açıldı

        Marmaris'te ilkokul öğrencilerinin hazırladığı "Tabiat Tarihi Müzesi" sergisi açıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencilerinin hazırladığı "Tabiat Tarihi Müzesi" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Marmaris'te ilkokul öğrencilerinin hazırladığı "Tabiat Tarihi Müzesi" sergisi açıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencilerinin hazırladığı "Tabiat Tarihi Müzesi" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.


        Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu’nda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Görsel Sanatlar dersi kapsamında 1. sınıf öğretmeni ve öğrencileri tarafından sergi düzenlendi.

        Serginin açılışına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel katıldı.

        Ziyaretçilerin bilet alarak gezdiği sergide, deniz ürünleri ve bitki çeşitlerinin yer aldığı bölümler tanıtıldı.

        Sergide kurulan "Kazı Alanı" bölümünde öğrenciler, kumların arasına gizlenen oyuncak dinozor figürleri ile kilden yapılan kemik ve fosil kalıntılarını arayarak uygulamalı deneyim yaşadı.

        Kaymakam Nurullah Kaya, sergilenen çalışmaları inceleyerek projenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal kaçırıldı
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi!
        Bakandan YKS açıklaması
        Bakandan YKS açıklaması
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Trump ve Netanyahu artık sıkı dost değil
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Ölümle biten darp ve gasp! Dolmuşta kâbus!
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Taraflar imzaladı, gözler İsviçre'de
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        Sosyal medyadaki tartışma sokağa döküldü
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        "Dünyanın en uzun metro hatlarından birini tamamladık"
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Adalet Bakanı Gürlek açıkladı... Denizdeki darpta flaş gelişme!
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri dünyanın en iyileri arasında
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Ameliyatta dizler karıştı! Doktora iki milyon TL'lik tazminat davası açıldı
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        "Nükleer ciddi ivme kazanacak"
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı

        Benzer Haberler

        Muğla'da kayıp Alzheimer hastası 2 gün sonra bulundu
        Muğla'da kayıp Alzheimer hastası 2 gün sonra bulundu
        Fethiye'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Fethiye'de FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğlaspor'da beşinci veda
        Muğlaspor'da beşinci veda
        Fethiyespor'dan iki takviye
        Fethiyespor'dan iki takviye
        Sahil Güvenlik komutanından Vali Akbıyık'a ziyaret
        Sahil Güvenlik komutanından Vali Akbıyık'a ziyaret
        Ula Ali Koçman MYO'da mezuniyet coşkusu
        Ula Ali Koçman MYO'da mezuniyet coşkusu