Marmaris'te ilkokul öğrencilerinin hazırladığı "Tabiat Tarihi Müzesi" sergisi açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul öğrencilerinin hazırladığı "Tabiat Tarihi Müzesi" sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.





Beldibi Sıtkı Zaralı İlkokulu’nda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Görsel Sanatlar dersi kapsamında 1. sınıf öğretmeni ve öğrencileri tarafından sergi düzenlendi.



Serginin açılışına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel katıldı.



Ziyaretçilerin bilet alarak gezdiği sergide, deniz ürünleri ve bitki çeşitlerinin yer aldığı bölümler tanıtıldı.



Sergide kurulan "Kazı Alanı" bölümünde öğrenciler, kumların arasına gizlenen oyuncak dinozor figürleri ile kilden yapılan kemik ve fosil kalıntılarını arayarak uygulamalı deneyim yaşadı.



Kaymakam Nurullah Kaya, sergilenen çalışmaları inceleyerek projenin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

