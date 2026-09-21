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        Marmaris'te "İzmarit Savaşçıları" farkındalık projesi için ilk toplantı yapıldı

        Marmaris Belediyesince sigara izmaritlerinin yere atılmasını önlemek ve çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "İzmarit Savaşçıları" projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 21:13 Güncelleme:
        Marmaris'te "İzmarit Savaşçıları" farkındalık projesi için ilk toplantı yapıldı

        Marmaris Belediyesince sigara izmaritlerinin yere atılmasını önlemek ve çevre bilincini artırmak amacıyla hayata geçirilen "İzmarit Savaşçıları" projesinin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

        Çevreye duyarlı gönüllü vatandaşların yer aldığı projenin toplantısında, izlenecek yol haritası ve yapılacak farkındalık çalışmaları ele alındı.

        Marmaris Doğa Gönüllüleri, Tazelenme Üniversitesi, Rotary Kulübü ve çevre derneklerinin destek verdiği toplantıda, Rotary Kulübü Başkanı Murat Tamer yürütülecek faaliyetlere ilişkin sunum yaptı. Gönüllülerin görüş ve önerilerinin dinlendiği birleşimde, projenin yol haritasının bir ay içerisinde tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılması kararlaştırıldı.

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        Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, toplantıda yaptığı konuşmada, projenin temel amacının çevre kirliliğinin önüne geçmek olduğunu belirtti.

        Toplumun her kesimine ulaşacak kampanyalar geliştireceklerini vurgulayan Kirt, "Maviyle yeşilin buluştuğu eşsiz evimiz Marmaris'i korumak, sokaklarımızı bu sessiz kirlilikten arındırmak ve tüm Türkiye'ye örnek olmak için yola çıkıyoruz. Marmaris Belediyesi olarak biz adımlarımızı attık; şimdi bu farkındalık hareketini halkımızın enerjisi, fikirleri ve duyarlılığı ile büyütmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Projede yer alan gönüllüler, sokaklarda, işletmelerde ve plajlarda vatandaşlarla birebir iletişim kurarak farkındalık etkinlikleri düzenleyecek.

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