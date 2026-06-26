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        Marmaris'te orman şehitleri Hasdemir ve Akdemir anısına lokma dağıtıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021'deki orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi Görkem Hasdemir ve gönüllü Şahin Akdemir için anma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Marmaris'te orman şehitleri Hasdemir ve Akdemir anısına lokma dağıtıldı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2021'deki orman yangınlarında hayatını kaybeden işçi Görkem Hasdemir ve gönüllü Şahin Akdemir için anma etkinliği düzenlendi.

        Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarınca Şehir Mezarlığı önünde gerçekleştirilen etkinlikte hazırlanan lokmalar, vatandaşlara ikram edildi.

        Programa, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdar, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, hayatını kaybeden Hasdemir ve Akdemir'in aileleri ile mesai arkadaşları katıldı.

        Etkinlikte, üzerinde "2021 yılında orman yangınlarında şehit olan Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir ile tüm orman şehitleri adına" ifadesi ve Görkem Hasdemir'in fotoğrafı yer alan pankart açıldı.

        Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde 27 Haziran 2021'de çıkan ve yaklaşık 25 hektar alanın zarar gördüğü yangında, rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kalan orman işçisi Görkem Hasdemir hayatını kaybetmişti.

        Aynı yıl 29 Temmuz'da Armutalan Mahallesi'ndeki büyük orman yangınında ise ekiplere gönüllü olarak motosikletiyle su taşımaya çalışan Şahin Akdemir de yaşamını yitirmiş, o yangında 9 bin 52 hektarlık alan küle dönmüştü.

        Yangınların ardından hayatını kaybeden Hasdemir ve Akdemir anısına, yaşamlarını yitirdikleri bölgelerde birer hatıra ormanı oluşturulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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