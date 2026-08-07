Marmaris'te otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. E.A. idaresindeki 07 CCD 234 plakalı otomobil, İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Turban mevkisinden İçmeler istikametine seyir halindeyken önünde aynı yönde ilerleyen B.Z. yönetimindeki 10 AVN 017 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 48 S 4663 plakalı minibüse çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Burak Can Zararsız (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan Ali Eren Ü. ise yaralandı. Ali Eren Ü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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