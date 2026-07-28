Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen "Temiz Seyir Projesi"nin açılış toplantısı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yapıldı.



Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan ile Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya katıldı.



Toplantıda, deniz araçlarından kaynaklanan atıkların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi, atık kabul sistemlerinin geliştirilmesi, dijital altyapının güçlendirilmesi ve deniz çevresinin korunmasına yönelik yürütülecek çalışmalar ele alındı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca pilot il olarak belirlenen Muğla'da uygulanacak proje kapsamında, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, mevcut kapasitenin tespit edilmesi ve çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

