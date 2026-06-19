Marmaris'teki iş yerine silahlı saldırı için aracılık yapan 5 şüpheli yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki iş yerine yönelik saldırı için aracılık yapan ve olayda kullanılan silahı temin eden 5 şüpheli gözaltına alındı.



Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş şube müdürlükleri ekipleri, 28 Mart'ta ilçede iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı genişletti.



Soruşturma kapsamında, olay günü suç aletiyle yakalanarak tutuklanan şüphelilerin bağlantılarını inceleyen ekipler, saldırının organizasyonuna ilişkin yeni delillere ulaştı.



Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucu, saldırıyı gerçekleştirenler ile azmettiriciler arasında irtibat sağladıkları, olayda kullanılan silahı temin ettikleri ve suç karşılığında ödenen paranın transferine aracılık ettikleri öne sürülen 5 şüphelinin kimlikleri ile adresleri belirlendi.





Şüpheliler, adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

