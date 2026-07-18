Marmaris'teki trafik kazasında 16 yaşındaki çocuk öldü, 2 kişi ağır yaralandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, anne ve babası ağır yaralandı.



Hisarönü Mahallesi'nde, sabah saatlerinde M.A. (52) idaresindeki 34 SU 0462 plakalı otomobil ile Y.G. (23) yönetimindeki 35 GA 1405 plakalı kamyon çarpıştı.



Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil sürücüsü M.A. ile araçta bulunan S.A. (46) ve 16 yaşındaki Efe Mert Akpınar yaralandı.



Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Akpınar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan M.A. ve S.A'nın ise hayati tehlikelerinin sürdüğü bildirildi.



Kazanın ardından kamyon sürücüsü Y.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı..

