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        MHP Muğla İl Başkanı Oltulu'dan "Şehitler Parkı" önerisi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Başkanı Emrah Oltulu, Muğla kent merkezinde "Şehitler Parkı" oluşturulmasını önerdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 11:32 Güncelleme:
        MHP Muğla İl Başkanı Oltulu'dan "Şehitler Parkı" önerisi

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla İl Başkanı Emrah Oltulu, Muğla kent merkezinde "Şehitler Parkı" oluşturulmasını önerdi.

        Ülkü Ocakları Muğla İl Başkanlığınca, görevi başında şehit olan polis memuru Tayfun Baş'ın hayrına lokma dağıtımı programı düzenlendi.

        Programa, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği ile Emniyet Teşkilatı Şehit Aileleri Derneği temsilcileri, şehit polis memuru Tayfun Baş'ın eşi ve vatandaşlar katıldı.

        Programda konuşan MHP Muğla İl Başkanı Emrah Oltulu, kentte şehitlerin hatırasını yaşatacak bir park yapılması yönündeki önerilerini kamuoyuyla paylaştı.

        Oltulu, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğruna hayatını kaybeden şehitlerin milletin en önemli değerleri arasında yer aldığını belirtti.

        Muğla'nın, görevi başında şehit düşen polis memuru Tayfun Baş'ın acısını yaşadığını ifade eden Oltulu, şehide Allah'tan rahmet, ailesine, emniyet teşkilatına ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Tayfun Baş ve tüm şehitlerin hatırasını yaşatmanın toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Oltulu, Muğla merkezindeki Orgeneral Mustafa Muğlalı İş Hanı çevresindeki park alanının "Şehitler Parkı" olarak yeniden düzenlenmesini önerdiklerini kaydetti.

        Parkın yalnızca yeşil alan olarak değil, tarih bilincini canlı tutan, milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiren bir yaşam alanı olarak tasarlandığını belirten Oltulu, proje kapsamında şehitleri simgeleyen anıtsal bir bölüm, peyzaj düzenlemeleri, tarihte kurulan 16 Türk devletinin bayraklarının yer alacağı sembolik alanlar, dinlenme bölümleri ve milli tarih ile kültürü anlatan bilgilendirme noktalarının yer alacağını ifade etti.

        Çalışmanın herhangi bir siyasi anlayışın değil, milletin ortak değerlerinin yaşatılmasına yönelik olduğunu dile getiren Oltulu, şehitlerin toplumun ortak değeri olduğunu söyledi.

        Oltulu, hazırladıkları Şehitler Parkı Projesi'ni Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ileterek değerlendirilmesini talep edeceklerini belirtti.

        Projenin hayata geçirilmesi halinde şehitlerin hatırasını yaşatacak, genç nesillere vatan sevgisi ve milli birlik bilincini aktaracak önemli bir eser ortaya çıkacağını kaydeden Oltulu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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