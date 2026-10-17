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        Milas'ta Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Muğla Temsilciliği ve Genç KADEM üyeleri, Dünya Kadın Çiftçiler Günü ve Dünya Gıda Günü dolayısıyla Milas'ta zeytin hasadında çalışan kadın üreticilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Milas'ta Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

        Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Muğla Temsilciliği ve Genç KADEM üyeleri, Dünya Kadın Çiftçiler Günü ve Dünya Gıda Günü dolayısıyla Milas'ta zeytin hasadında çalışan kadın üreticilerle bir araya geldi.

        Programda, kadın çiftçilere teşekkür mektupları ve hediyeler verildi.

        KADEM Muğla Temsilcisi Erizan Yılmaz, kadınların tarımsal üretimin yanı sıra kültürel mirasın korunması ve geleneksel bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol üstlendiğini belirtti.

        Sofralara ulaşan her gıdanın ardında büyük emek bulunduğunu ifade eden Yılmaz, kadın üreticilerin deneyimlerini gençlerle buluşturmayı, gıda israfının önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konusunda farkındalık oluşturmayı önemsediklerini kaydetti.

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        Programda, kadın üreticilerin deneyimleri dinlenirken kadın emeğinin görünür kılınması, kuşaklar arası bilgi aktarımı, sürdürülebilir üretim ve sıfır atık bilincinin önemi vurgulandı.

        KADEM Muğla Temsilciliği ve Genç KADEM üyeleri, üreticilere bereketli bir hasat dönemi diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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