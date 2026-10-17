Milas'ta Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Muğla Temsilciliği ve Genç KADEM üyeleri, Dünya Kadın Çiftçiler Günü ve Dünya Gıda Günü dolayısıyla Milas'ta zeytin hasadında çalışan kadın üreticilerle bir araya geldi.

Programda, kadın çiftçilere teşekkür mektupları ve hediyeler verildi.

KADEM Muğla Temsilcisi Erizan Yılmaz, kadınların tarımsal üretimin yanı sıra kültürel mirasın korunması ve geleneksel bilgi birikiminin gelecek nesillere aktarılmasında önemli rol üstlendiğini belirtti.

Sofralara ulaşan her gıdanın ardında büyük emek bulunduğunu ifade eden Yılmaz, kadın üreticilerin deneyimlerini gençlerle buluşturmayı, gıda israfının önlenmesi ve doğal kaynakların korunması konusunda farkındalık oluşturmayı önemsediklerini kaydetti.

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Programda, kadın üreticilerin deneyimleri dinlenirken kadın emeğinin görünür kılınması, kuşaklar arası bilgi aktarımı, sürdürülebilir üretim ve sıfır atık bilincinin önemi vurgulandı.

KADEM Muğla Temsilciliği ve Genç KADEM üyeleri, üreticilere bereketli bir hasat dönemi diledi.