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        Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 20:57 Güncelleme:
        Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

        Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verildi.

        Muğla Valiliği bahçesinde verilen resepsiyonda, davetlileri Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık karşıladı.

        Masaları dolaşarak, resepsiyona katılan şehit yakınları ve gazilerle sohbet eden Akbıyık, yaptığı konuşmada, ​​​​​​​milli egemenlik, birlik, beraberlik, anlayış ve idealizmin eseri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü milletçe kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 104. yıl dönümünün Muğla'da gurur ve coşkuyla kutlandığını ifade eden Akbıyık, 30 Ağustos'un Türk milletinin esaret zincirlerini kırarak bağımsızlığına kavuştuğu büyük bir destanın adı olduğunu söyledi.

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        Akbıyık, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığı ve vatanı uğruna büyük mücadeleler verdiğini belirterek, "Bizim yürüyüşümüz; Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın açtığı kapıdan girenlerin, Çanakkale'de 'Çanakkale Geçilmez' diyerek cesaretiyle duvar örenlerin, Dumlupınar'da Gazi Mustafa Kemal'in başkomutanlığında zafere mühür vuranların yürüyüşüdür." ifadelerini kullandı.

        Türkiye Yüzyılı vizyonunun tam bağımsız ve güçlü Türkiye ülküsünün devamı olduğunu vurgulayan Akbıyık, şan ve şerefle dolu tarihten alınan güçle gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir ülke bırakmak için çalıştıklarını kaydetti.

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        Akbıyık, Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarının milli ve manevi değerlerine bağlı gençler olacağını belirterek, Muğla'da 2026'nın Valilik öncülüğünde "Gençlik Yılı" ilan edildiğini ve çalışmaların gençlerle birlikte yürütüldüğünü aktardı.

        Muğla'nın gençlerinin enerjisi ve heyecanıyla kentin Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı haline getirileceğini ifade eden Akbıyık, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülkümüzden asla taviz vermeden; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." dedi.

        Konuşmasının sonunda Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu yaşamını yitirenler olduğunu hatırlatan Akbıyık, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi.

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        Vali Akbıyık, protokol üyeleri ve vatandaşlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı pastasını kesti.

        Resepsiyona, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler ile milli sporcular katıldı.

        Öte yandan, Muğla Cumhuriyet Meydanı'nda yapılması planlanan askeri bando konseri ve fener alayı ise Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu yaşamını yitirenlerin acısını paylaşmak amacıyla iptal edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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