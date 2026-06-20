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        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da aynı aileden 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Muğla'da aynı aileden 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren, onun eşi ve kızını da yaralayan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Muğla'da aynı aileden 1 kişiyi öldüren 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı komşusunu av tüfeğiyle öldüren, onun eşi ve kızını da yaralayan zanlı tutuklandı.


        İddiaya göre, 18 Haziran'da Eldirek Mahallesi'nde bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle başlayan tartışma sonucu av tüfeğiyle komşusu Ramazan Çalışkan'ı (42) öldüren, eşi Emine Çalışkan (40) ile kızları Ecrin Çalışkan'ı da yaralayan Osman Küçükgüzel'in (62), emniyetteki işlemleri tamamlandı.


        Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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