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        Muğla'da bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu

        Muğla'nın Ula ilçesinde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Muğla'da bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu

        Muğla'nın Ula ilçesinde bir kişi ormanlık alanda ölü bulundu.

        Çörüş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, tüfekle vurulmuş halde bulunan 36 yaşındaki M.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        M.Ş'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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