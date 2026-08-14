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        Muğla'da bir kişinin öldüğü kazada 2 polis memuru yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Muğla'da bir kişinin öldüğü kazada 2 polis memuru yaralandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği kazada 2 polis memuru yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, bir kaza ihbarına giden iki trafik polisinin bulunduğu otomobil, Çatalarık Mahallesi Değirmenbaşı mevkisinde Muhammet Furkan B'nin kullandığı 35 BDR 044 plakalı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Muhammet Furkan B. ile polisler ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Motosiklet sürücüsü tedavi gördüğü hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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