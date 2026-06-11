Muğla'da caretta carettaların yuvalama dönemi sürüyor

DURMUŞ GENÇ - ÖMER KUNDAKÇI - Nesli tehlike altında bulunan caretta carettaların Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu ve Sarıgerme sahillerinde yuvalama dönemi devam ediyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında korumaya alınan yuvalar, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) görevlilerince kontrol ediliyor.



Avrupa'nın en önemli caretta caretta yuvalama ve koruma alanlarından biri olan İztuzu Plajı yakınındaki DEKAMER'de görevli uzmanlar, 2008'den bu yana sahilde koruma çalışmalarını sürdürürken, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaralı bulunan deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonunu da gerçekleştiriyor.



DEKAMER görevlilerince İztuzu'nda caretta carettalar için çeşitli önlemler alınıyor. Yumurtlama ve yavru çıkışlarının yaşandığı dönemde sahilde gece boyu tutulan nöbetle koruma çalışması yürütülüyor.



DEKAMER ekipleri ve gönüllüler, sezonun başlamasıyla birlikte yürüttükleri tarama ve izleme çalışmalarında kumsalda yaklaşık 150 caretta caretta yuvası tespit etti.



Görevliler, yuvalardaki yumurtaları tilki ve porsuk gibi yırtıcı hayvanlara karşı korumak amacıyla özel kafeslerle çevreleyip kayıt altına alıyor. Bu sayede yaklaşık 60 gün sonra yumurtadan çıkması beklenen yavruların gelişimi ve denize ulaşma süreci yakından takip ediliyor.



Kaplumbağaların yuvalama alanlarına yakın bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerin çalışanlarına da yuvaların korunması ve izlenmesine yönelik eğitimler veriliyor. Bu kapsamda, Sarıgerme sahilinde bir otelin yakınında tespit edilen yuva koruma altına alınarak kayıt altına alındı.



DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, deniz kaplumbağalarının korunmasının yalnızca bir kurumun değil, bölgedeki tüm paydaşların ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.



Dalyan İztuzu Kumsalı'nda gece gündüz nöbet tuttuklarını belirten Kaska, Akdeniz kıyılarındaki diğer kumsallarda koruma çalışmalarının ancak yerel işletmelerle işbirliği sayesinde sürdürülebileceğini ifade etti.



Kaska, otel yönetimi ve personeliyle kurulacak işbirliği sayesinde yuvadaki yavruların güvenli şekilde denize ulaşmasının sağlanacağını kaydederek, bu tür örneklerin tüm Akdeniz kıyılarına yayılmasını temenni etti.



-"Dişi carettalar 15 gün arayla 3-5 yuva yapıyor"



Bir dişi caretta carettanın nisan ayı ortalarında çiftleştiğini ve yaklaşık 15'er gün arayla 3 ila 5 yuva yaptığını anlatan Kaska, yuvalama faaliyetlerinin su sıcaklığının artmasıyla temmuz ve ağustos aylarına kadar devam edeceğini belirterek, "Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 150 yuva tespit edildi. Sezon sonunda ortalamanın üzerinde bir yuva sayısına ulaşılacağımızı düşünüyorum." dedi.



Kaska, koruma çalışmalarının kamuoyunda farkındalık oluşturduğunu vurgulayarak, "Bazen 100 yuvayı korursunuz ancak burada bir yuvayı koruyup binlerce insana göstermek, deniz kaplumbağalarını ve doğal çevreyi nasıl sahiplendiğimizi ortaya koyuyor." dedi.



Sahildeki otelin sahibi İsmet Kamış da DEKAMER ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek, caretta carettaların korunmasına yönelik çalışmalara destek vermeyi sürdüreceklerini kaydetti.

