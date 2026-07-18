Muğla'da elektrikli otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Dalaman ilçesinde park halindeki elektrikli otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Adnan Menderes Bulvarı'nda park halindeki elektrikli otomobilden duman yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine, bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, elektrikli araca yangın battaniyesiyle müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında, otomobilde büyük çapta hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.