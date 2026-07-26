Muğla'da FETÖ üyeliğinden aranan zanlı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan aranan zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele (TEM) şubeleri ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve firarilerin yakalanmasına yönelik müşterek çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında arama kaydı bulunan G.Ç., ikamet ettiği adreste gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.