Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da FETÖ üyeliğinden aranan zanlı tutuklandı

        Muğla'da FETÖ üyeliğinden aranan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan aranan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Muğla'da FETÖ üyeliğinden aranan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan aranan zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele (TEM) şubeleri ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve firarilerin yakalanmasına yönelik müşterek çalışma yürütüldü.

        Çalışmalar kapsamında, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında arama kaydı bulunan G.Ç., ikamet ettiği adreste gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        Sultanlar, Milletler Ligi'nde şampiyon!
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        İran'dan Ukrayna'ya sert cevap: Cevapsız kalmayacak
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Filenin Sultanları kupasını aldı!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik!
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Ünlülerden Filenin Sultanları'na tebrik
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Kayıp kadın cinayete kurban gitmiş!
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Çekya Cumhurbaşkanı Pavel foto muhabiri oldu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        Netanyahu-Trump görüşmesinde gündem ne olacak?
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        "Bermuda üçgeni ile mücadele ediyoruz"
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        Mutlak butlan kararı "ön inceleme" aşamasında
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        TBMM'de bu hafta öğrenci affına ilişkin düzenlemeler görüşülecek
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        e-Ticaret sektöründe yeni uygulamalar 1 Ağustos'ta devreye giriyor
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        Araçtan düşen bebek kurtarılamadı
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        1,35 metrelik kadın dublörü konuştu
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi!
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Beyaz Saray'a öfkesini dile getirdi
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        Muğla açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişiye tıbbi tahliye
        Muğla açıklarında gezi teknesinde yaralanan kişiye tıbbi tahliye
        Muğla'da Muhammet'ten 5 gündür haber alınamıyor
        Muğla'da Muhammet'ten 5 gündür haber alınamıyor
        Tarım Kampı'nın 2. Dönemi tamamlandı
        Tarım Kampı'nın 2. Dönemi tamamlandı
        Köyceğizli Kanocu Karahan'ın, Avrupa Şampiyonasında madalya serisi devam ed...
        Köyceğizli Kanocu Karahan'ın, Avrupa Şampiyonasında madalya serisi devam ed...
        Tarla Faresi ihbarlarına yerinde inceleme, üreticilere destek
        Tarla Faresi ihbarlarına yerinde inceleme, üreticilere destek
        Gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye
        Gezi teknesinde rahatsızlanan vatandaşa tıbbi tahliye