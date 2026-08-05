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        Muğla'da firari hükümlü havalimanında yakalandı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü havalimanında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 22:37 Güncelleme:
        Muğla'da firari hükümlü havalimanında yakalandı

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü havalimanında yakalandı.

        Dalaman Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, Dış Hatlar Gelen Yolcu Salonu'nda denetim yaptı.

        Kontrollerde, Hollanda'dan Türkiye'ye gelen M.G'nin "kasten öldürme", "kasten yaralama", "basit yaralama" gibi suçlardan hakkında 22 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

        Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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