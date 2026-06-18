Muğla'da ipek böcekçiliğinde yaş koza hasadı başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesince yürütülen "İpek Böcekçiliğini İyileştirme ve Geliştirme Projesi" kapsamında yaş koza hasadı başladı.



Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında üreticilere ipek böceği yetiştiriciliğinin daha verimli ve hijyenik koşullarda yapılabilmesi amacıyla destek sağlanıyor.



Proje kapsamında üreticilere ipek böceği besleme çadırı, dut bahçesi kurulumu, kerevet ve üretim sürecinde ihtiyaç duyulan ekipmanlar ücretsiz temin ediliyor.



İl genelinde başlayan yaş koza hasadı kapsamında ilk hasat, SS Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde tamamlandı.



Üretici Hamdiye Kanal, hasat dönemini tamamladıklarını belirterek, süreç boyunca verilen desteklerden dolayı yetkililere teşekkür etti.



Üretici Güler Özsu da daha önce de ipek böcekçiliği yaptığını ifade ederek, geçmişte üretimin daha kısıtlı imkanlarla gerçekleştirildiğini söyledi.



Sağlanan desteklerle üretimin daha modern ve hijyenik koşullarda yapılabildiğini aktaran Özsu, bu durumun üretim sürecini kolaylaştırdığını dile getirdi.



SS Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Ören ise Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ipek böcekçiliğine başladıklarını belirtti.



Üretim için yaklaşık 100 metrekarelik çadır kurulduğunu ve gerekli ekipmanların sağlandığını anlatan Ören, yaklaşık 45 günlük üretim sürecinin ardından ilk denemeyi başarıyla tamamladıklarını kaydetti.



Bu sezon 80 ila 100 kilogram arasında yaş koza elde etmeyi beklediklerini ifade eden Ören, çalışmaları Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde sürdürdüklerini söyledi.



Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da ipek böcekçiliğinin Muğla'nın kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu kaydetti.



Kırsal kalkınmayı desteklemeyi sürdürdüklerini vurgulayan Aras, üretimin yanı sıra kırsalda yaşayan vatandaşlar için yeni gelir kaynakları oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

