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        Muğla'da kadın üreticilerin Koku Vadisi'nde yetiştirdiği lavantaların hasadı şenlikle başlayacak

        Muğla Büyükşehir Belediyesinin "Koku Vadisi Projesi" kapsamında Yerkesik Yeniköy'de yetiştirilen lavantaların hasadı, önümüzdeki günlerde düzenlenecek şenlikle gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Muğla'da kadın üreticilerin Koku Vadisi'nde yetiştirdiği lavantaların hasadı şenlikle başlayacak

        Muğla Büyükşehir Belediyesinin "Koku Vadisi Projesi" kapsamında Yerkesik Yeniköy'de yetiştirilen lavantaların hasadı, önümüzdeki günlerde düzenlenecek şenlikle gerçekleştirilecek.

        Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bitkisel üretimi artırmak, kaliteyi yükseltmek ve sürdürülebilir kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda belediyeye ait arazide hayata geçirilen vadi, S.S. Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi üyesi kadın üreticilerin emeğiyle büyüyor.

        Ekonomik kazanç sağlayan proje kapsamında üretilen başta lavanta, kekik ve adaçayı gibi tıbbi ve aromatik bitkiler, belediye tarafından kurulan Distilasyon Tesisi'nde işlenerek uçucu yağlara dönüştürülüyor. Elde edilen uçucu yağlar, sabun, kolonya, şampuan ve kozmetik ürünleri olarak katma değerli hale getirilerek iç pazar ve ihracatta değerlendiriliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kırsal kalkınmanın üreticinin güçlenmesiyle mümkün olduğunu belirtti.

        Muğla'nın bereketli topraklarında üreten her vatandaşın yanında olduklarını vurgulayan Aras, "Koku Vadisi Projemizle kadın üreticilerimizin emeğini katma değeri yüksek ürünlere dönüştürüyor, kırsal kalkınmayı destekliyoruz. Distilasyon Tesisimiz sayesinde üreticilerimiz yalnızca ürün yetiştirmiyor, ürünlerini işleyerek daha fazla gelir elde edebiliyor. Lavanta, kekik ve adaçayı gibi tıbbi aromatik bitkilerden elde edilen ürünler hem ülkemizde hem de uluslararası pazarda değer görüyor. Üretimden pazarlamaya kadar uzanan bu zinciri güçlendirmeye, kooperatiflerimizi ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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