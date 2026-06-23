Muğla'da kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.





Milas Ören kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 F 7368 plakalı kamyonet ile 35 YDB 70 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada, her iki aracın sürücüsü de yaralandı.



112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralılara müdahale etti.



Yaralılar daha sonra ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

