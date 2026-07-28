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        Muğla'da orman yangınlarına karşı karadan, havadan ve denizden denetimler artırıldı

        Muğla'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri, orman teşkilatıyla koordinasyon içinde karadan, havadan ve denizden denetim yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Muğla'da orman yangınlarına karşı karadan, havadan ve denizden denetimler artırıldı

        Muğla'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla jandarma, emniyet ve sahil güvenlik ekipleri, orman teşkilatıyla koordinasyon içinde karadan, havadan ve denizden denetim yapıyor.

        Yaz aylarında artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen yangın riskine karşı il genelinde tedbirler artırlıdı. İnsan kaynaklı yangınların önlenmesi amacıyla güvenlik güçleri, ormanlık alanlarda denetim ve gözetim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentin yüzölçümünün yaklaşık yüzde 71'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirterek, bu doğal zenginliğin korunmasının öncelikli sorumlulukları arasında yer aldığını ifade etti.

        Jandarma, emniyet ve sahil güvenlik birimlerinin orman teşkilatıyla tam koordinasyon içinde görev yaptığını aktaran Akbıyık, karadan yaya ve motorize devriyelerle, havadan insansız hava araçları ve dronlarla, denizden ise sahil güvenlik botlarıyla sürekli denetim gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını isteyen Akbıyık, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi çağrısında bulundu.

        Jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri kritik bölgelerde yaya devriyesi gerçekleştirirken, arama-tarama faaliyetlerine K-9 köpekleri de destek veriyor.

        Motorize ekipler ve yunus polisleri olası ihbarlara hızlı müdahale için hazır bekletilirken, TOMA'lar kritik noktalarda su takviyesi ve soğutma çalışmalarında kullanılmak üzere konuşlandırıldı.

        Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milas ve Ula başta olmak üzere il genelinde ormanlara giriş yasağına yönelik denetimler sıkı şekilde sürdürülüyor.

        İnsansız hava araçları ve dronlarla ormanlık alanlar sürekli izlenirken, olası duman veya yangın belirtisinin tespit edilmesi halinde kara ekipleri bölgeye yönlendiriliyor.

        Sahil Güvenlik ekipleri de denizden yürüttükleri devriyelerle yangın söndürme helikopterleri ve amfibik uçakların su alma noktalarında deniz trafiğinin güvenli şekilde yürütülmesini sağlıyor. Ekipler ayrıca kıyı şeridindeki ormanlık alanlarda botlarla gözetim faaliyetlerini sürdürüyor.

        Yetkililer, orman yangınlarıyla mücadelede en etkili yöntemin yangınların çıkmasını önlemek olduğuna dikkati çekerek, vatandaşlardan piknik yasağına uymalarını, doğaya cam ve benzeri yangın riski oluşturabilecek atıkları bırakmamalarını istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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