Muğla'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'da otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Akkaya Mahallesi'ndeki boğa güreşi alanında bir aracın yandığı ihbarını alan itfaiye ekipleri belirtilen bölgeye gitti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında aracın etrafında çıkan küçük çaplı ot yangını da söndürüldü.

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