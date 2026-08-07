Muğla'da otomobile silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, bir otomobilin kurşunlanması ve araç sahiplerinin 13 milyon 750 bin lira istenerek tehdit edilmesine ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs'ta Milas'ta meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili çalışma yürüttü.



Ekiplerin çalışmasında, E.G, E.K, F.G. ve E.Y'nin mağdurlardan 13 milyon 750 bin lira istedikleri ve tehditte bulundukları belirlendi.



Şüphelilerin 13 Mayıs'ta Aydın'dan keşif amacıyla Milas'a geldikleri, olay günü ise farklı bir araçla ilçeye tekrar gelerek mağdurlara ait otomobile ateş ettikleri tespit edildi.



Şüphelilerin yakalanması amacıyla Muğla, Aydın ve Van'da belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin adreslerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.



Şüphelilerden E.K'nin, "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçlarından toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.G. serbest bırakılırken, E.K, F.G. ve E.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

