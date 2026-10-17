Muğla'da ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM şubeleri ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 8 şarjör, 246 fişek, 3 muşta ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Bodrum, Fethiye ve Ortaca Cumhuriyet başsavcılıklarınca çalışma başlatıldı.

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