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        Muğla'da ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Muğla'da, ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2026 - 19:58 Güncelleme:
        Muğla'da ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Muğla'da, ruhsatsız silah operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, Bodrum, Fethiye ve Ortaca Cumhuriyet başsavcılıklarınca çalışma başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM şubeleri ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 8 şarjör, 246 fişek, 3 muşta ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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