Muğla'da sahil güvenlik botları ziyarete açıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının 44. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde görevli askeri botlar, vatandaşların ziyaretine açıldı.



Marmaris'te Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bünyesinde görev yapan "TCSG-904" botu, Muğla Büyükşehir Belediyesi MUTTAŞ İskelesi'nde kapılarını açtı. Ziyaretçilere, görevli personel tarafından bot hakkında bilgi verildi.



Kutlamalar kapsamında ayrıca Sahil Güvenlik Bodrum Bölge Komutanlığına bağlı "TCSG-106" Bodrum Marina'da, "TCSG-911" botu ise Fethiye İskelesi'nde vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

