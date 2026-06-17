Muğla'da silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslerde yapılan aramada 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 16 şarjör ve 500 fişek ele geçirildi. Operasyonda K.M, M.B.M. ve B.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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