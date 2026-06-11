Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Muğla'da Sürdürülebilir Turizm Sertifikalı otellerin su güvence bedeli sabitlendi

        Muğla'da Sürdürülebilir Turizm Sertifikalı otellerin su güvence bedeli sabitlendi

        Muğla'da, Sürdürülebilir Turizm Sertifikasına sahip konaklama tesislerinin su aboneliğinde uygulanan güvence bedelleri, Sayıştay Başkanlığının görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenerek 500 metreküp olarak sabitlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Muğla'da Sürdürülebilir Turizm Sertifikalı otellerin su güvence bedeli sabitlendi

        Muğla'da, Sürdürülebilir Turizm Sertifikasına sahip konaklama tesislerinin su aboneliğinde uygulanan güvence bedelleri, Sayıştay Başkanlığının görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenerek 500 metreküp olarak sabitlendi.

        Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Aygün, yaptığı yazılı açıklamada, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünün gerçekleştirdiği yeni düzenlemeyle ilgili sektör temsilcilerini bilgilendirdi.

        Aygün, 2025 yılında MUSKİ tarafından konaklama tesisleri için uygulanan su tarifelerindeki artışların ardından, TÜROFED bünyesindeki Marmaris, Bodrum ve Fethiye otelciler birlikleri (GETOB, BODER, FODER) olarak girişimlerde bulunduklarını hatırlattı.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve MUSKİ yetkililerinin olumlu yaklaşımıyla bir formül bulunduğunu belirten Aygün, Sürdürülebilir Turizm Sertifikasına sahip işletmelere belgenin aşamalarına göre yüzde 38 ile yüzde 45 oranlarında su indirimi sağlandığını ifade etti.

        Aygün, indirimli tarifeye ilişkin MUSKİ Genel Kurulunca kabul edilen yönetmelik taslağının, Sayıştay Başkanlığı Daireler Kurulunun görüş kararı doğrultusunda yeniden değerlendirildiğini ve 14 Mayıs 2026 tarihli MUSKİ Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilerek yeni bir düzenleme yapıldığını aktardı.

        - Fazla ödenen güvence bedelleri iade edilecek

        Yapılan düzenleme kapsamında, Sürdürülebilir Turizm Tarife Grubunda yer alan işletmeler için güvence bedeli tahakkukunun sabit 500 metreküp tutarında oluşturulduğunu kaydeden Aygün, tarife indirimine göre hesaplanan teminat bedellerine ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

        "Sayıştay'ın görüşleri doğrultusunda sürdürülebilir turizm uygulamasıyla 500 metreküp esas alınarak; Sürdürülebilir Turizm 1. Aşama teminat bedeli güncel tarifeye göre 87 bin 967 lira, 2. Aşama teminat bedeli 83 bin 325 lira, 3. Aşama teminat bedeli ise 75 bin lira olarak hesaplanmıştır. Sürdürülebilir Turizm Sertifikasını ibraz ederek indirimli fiyatla su kullanmak isteyen işletmecilerimizin, 2025 yılında yatırmış oldukları güvence bedelleri MUSKİ tarafından açıklanan bu bedelin üzerindeyse aradaki fark kendilerine iade edilecek, güvence bedeli eksik çıkan işletmeler ise eksik kalan tutarı MUSKİ’ye yatıracaklardır."

        - "Büyük kapasiteli tesisler destekleniyor, küçük işletmeler isterse dahil olmayabilir"

        Hesaplama yapıldığında oda sayısı fazla olan büyük kapasiteli konaklama tesisi işletmecileri için kaygı verici bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Aygün, bu işletmelerin aksine Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklendiğini ifade etti.

        Oda sayısı az olan ve butik tarzda faaliyet gösteren küçük konaklama tesisi işletmecilerinin ise yatırılması gereken güvence bedellerini yüksek bulmaları halinde bu gruba dahil olmama haklarının bulunduğuna dikkati çeken Aygün, "Küçük işletmelerimiz, Sürdürülebilir Turizm Tarife Grubunda yer almak istemeyebilirler. Böylece güvence bedellerini yatırmayarak, MUSKİ’nin diğer abonelere uyguladığı normal fiyat tarifeleri üzerinden su bedellerini ödeyebilirler. Sosyal medyada bilgi eksikliğinden kaynaklı yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına bu durumu paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Aygün, turizm sektörüne ve konaklama tesisi işletmecilerine verdikleri desteklerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Demirel ve ilgili daire başkanlıklarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz artırımı
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Fenerbahçe'de kritik toplantı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        2 ay sonra düğünü olacaktı... Banyoda şüpheli ölüm!
        "Kendimi affettim"
        "Kendimi affettim"
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Vance: Netanyahu, ABD ile ilgili yanılgılar yaşadı
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!

        Benzer Haberler

        Samanlık ot ve zeytin ağaçları yandı
        Samanlık ot ve zeytin ağaçları yandı
        Limon bahçesindeki ot yangını
        Limon bahçesindeki ot yangını
        Dünya üçüncüsü kick boksçu Nilsu'dan Marmaris Kaymakamı Kaya'ya ziyaret
        Dünya üçüncüsü kick boksçu Nilsu'dan Marmaris Kaymakamı Kaya'ya ziyaret
        Türkiye şampiyonu jimnastikçilerden Marmaris Kaymakamı Kaya'ya ziyaret
        Türkiye şampiyonu jimnastikçilerden Marmaris Kaymakamı Kaya'ya ziyaret
        Marmaris Kaymakamı Kaya'dan Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümü mesajı
        Marmaris Kaymakamı Kaya'dan Türk Kızılayının kuruluş yıl dönümü mesajı
        Menteşe'de yol ve altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor
        Menteşe'de yol ve altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor