Muğla'da tüfekle bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Özlüce Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan tartışmada tüfekle ateş açtığı H.K'nin (44) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan C.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli C.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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