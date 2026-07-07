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        Muğla'da tüfekle bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 12:27 Güncelleme:
        Muğla'da tüfekle bir kişinin öldürülmesine ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Özlüce Mahallesi'nde dün gece saatlerinde çıkan tartışmada tüfekle ateş açtığı H.K'nin (44) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan C.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.


        Adliyeye sevk edilen şüpheli C.K. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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