Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı.
Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 1'i tutuklandı.
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube, Özel Harekat Şube ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilere yönelik Ortaca ve Dalaman ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, av tüfeği ve tabanca fişekleri ele geçirildi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 7 şüpheli salıverildi. Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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