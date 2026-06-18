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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 22:14 Güncelleme:
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.İ'nin kullandığı araçta arama yapıldı.

        Aramada 5 kilo 670 gram skunk ele geçirildi, Y.İ. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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