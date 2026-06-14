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        Muğla'da Yeşilay Bisiklet Turu şehit polis memuru nedeniyle ertelendi

        Muğla'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenmesi planlanan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giderken silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru nedeniyle ertelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Muğla'da Yeşilay Bisiklet Turu şehit polis memuru nedeniyle ertelendi

        Muğla'da bu yıl 13'üncüsü düzenlenmesi planlanan Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giderken silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru nedeniyle ertelendi.

        Sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Yeşilay gönüllüleri ve bisiklet tutkunları, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

        Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun Muğla ayağının, kentte yaşanan acı olay nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

        Yetkililerle yapılan değerlendirmelerin ardından organizasyonun ertelenmesine karar verildiğini ifade eden Şengür, yaşanan olaydan derin üzüntü duyduklarını söyledi.

        Şengür, "Hiç beklenmedik ve hepimizi derinden üzen bir olay yaşadık. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza sabır diliyoruz." dedi.

        Açıklamanın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bisikletçiler alandan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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