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        Muğlaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 20:49 Güncelleme:
        Muğlaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

        Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

        Açıklamada, Kuzey Makedonya Milli Takımı oyuncusu Daniel Avramovski ve Karadağ Milli Takımı oyuncusu Driton Camaj ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Transferin camiaya hayırlı olmasını temennisinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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