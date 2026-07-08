Muğlaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Giriş: 08.07.2026 - 20:49 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, 2 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.
Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Muğlaspor, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Açıklamada, Kuzey Makedonya Milli Takımı oyuncusu Daniel Avramovski ve Karadağ Milli Takımı oyuncusu Driton Camaj ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi.
Transferin camiaya hayırlı olmasını temennisinde bulunuldu.
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