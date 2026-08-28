Muğlaspor-Boluspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Muğlaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Bodrum İlçe Stadyumu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koşukavak, kazanmaları gereken bir maç olduğunu ifade etti.

Bunu rakiplerinden bağımsız söylediğini belirten Koşukavak, "Rakibimizin zor durumda olduğunu biliyorum. Çünkü orada iki sezon çalıştım. İnşallah toparlarlar. Aslında oyuna iyi başladık. İlk yarının başında bir gol, ikinci yarının başında bir gol. Rakip 52. dakikada bir kırmızı kart, oyun tamamen bizim adımıza biraz kolaylaştı." dedi.

REKLAM

Oyundan memnun olmadığını ancak bunda oyunculara da haksızlık etmek istemediğini ifade eden Koşukavak, şöyle konuştu:

"Kolay bir şey değil, 22 oyuncu, toplam bir ay, hala tam manasıyla hazır olmayan oyuncularımız var. Oyunun bazı sekanslarından rahatsızım ama bugün onu unutuyorum çünkü kazanmak çok değerliydi. Kazanmamız gerekiyordu. Üç haftadır gol atmadan 2 puan almak biraz ilginç bir istatistik işin açıkçası. Bu bir süreç. Gelişmeye ihtiyaç duyuyoruz. Hem oyun içi hem oyunun hücum tarafı, savunma tarafı. 3 puan aldığımız için sevinçliyim, gol yemediğimiz için sevinçliyim. Tabii daha zor rakipler var. Daha organize bir oyun oynamamız gerekiyor. Boluspor'a da bir önce toparlanmalarını diliyorum, başarılar diliyorum. Orada çok dostum var. Orada çok iyi zamanlar geçirdim. İnşallah onların da hakkında hayırlısı olur."

REKLAM

- Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar ise sahada kompakt kalmaya, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bunda başarılı olamadıklarını dile getiren Farrar, "Kalemizde golü erken gördük. Daha sonrasında iki oyuncu değişikliğiyle beraber oyuna etki etmeye çalıştık. Maalesef ikinci yarıya da gol yiyerek başladık. Skoru tamamen kaptırdık. Daha sonrasında ne kadar kompakt kalmaya çalıştıysak yine olmadı ve üstelik 10 kişi kalınca da işler daha zor duruma geldi. Maalesef bu şekilde kaybettik." açıklamasını yaptı.