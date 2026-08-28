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        Muğlaspor-Boluspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Muğlaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Muğlaspor-Boluspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor'u 2-0 mağlup eden Muğlaspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

        Bodrum İlçe Stadyumu'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koşukavak, kazanmaları gereken bir maç olduğunu ifade etti.

        Bunu rakiplerinden bağımsız söylediğini belirten Koşukavak, "Rakibimizin zor durumda olduğunu biliyorum. Çünkü orada iki sezon çalıştım. İnşallah toparlarlar. Aslında oyuna iyi başladık. İlk yarının başında bir gol, ikinci yarının başında bir gol. Rakip 52. dakikada bir kırmızı kart, oyun tamamen bizim adımıza biraz kolaylaştı." dedi.

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        Oyundan memnun olmadığını ancak bunda oyunculara da haksızlık etmek istemediğini ifade eden Koşukavak, şöyle konuştu:

        "Kolay bir şey değil, 22 oyuncu, toplam bir ay, hala tam manasıyla hazır olmayan oyuncularımız var. Oyunun bazı sekanslarından rahatsızım ama bugün onu unutuyorum çünkü kazanmak çok değerliydi. Kazanmamız gerekiyordu. Üç haftadır gol atmadan 2 puan almak biraz ilginç bir istatistik işin açıkçası. Bu bir süreç. Gelişmeye ihtiyaç duyuyoruz. Hem oyun içi hem oyunun hücum tarafı, savunma tarafı. 3 puan aldığımız için sevinçliyim, gol yemediğimiz için sevinçliyim. Tabii daha zor rakipler var. Daha organize bir oyun oynamamız gerekiyor. Boluspor'a da bir önce toparlanmalarını diliyorum, başarılar diliyorum. Orada çok dostum var. Orada çok iyi zamanlar geçirdim. İnşallah onların da hakkında hayırlısı olur."

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        - Boluspor cephesi

        Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar ise sahada kompakt kalmaya, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.

        Bunda başarılı olamadıklarını dile getiren Farrar, "Kalemizde golü erken gördük. Daha sonrasında iki oyuncu değişikliğiyle beraber oyuna etki etmeye çalıştık. Maalesef ikinci yarıya da gol yiyerek başladık. Skoru tamamen kaptırdık. Daha sonrasında ne kadar kompakt kalmaya çalıştıysak yine olmadı ve üstelik 10 kişi kalınca da işler daha zor duruma geldi. Maalesef bu şekilde kaybettik." açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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