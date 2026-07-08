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        Muğlaspor, Jurgen Çelhaka'yı renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Arnavut asıllı Jurgen Çelhaka'yı (25) transfer ettiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 23:08 Güncelleme:
        Muğlaspor, Jurgen Çelhaka'yı renklerine bağladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Arnavut asıllı Jurgen Çelhaka'yı (25) transfer ettiğini duyurdu.

        Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, son olarak Slovenya PrvaLiga ekiplerinden NK Olimpija Ljubljana forması giyen Arnavut ön libero Jurgen Çelhaka ile resmi sözleşme imzaladığı bildirildi.

        Çelhaka'nın kariyerinde sırasıyla KF Tirana, Legia Varşova ve NK Olimpija Ljubljana formaları altında mücadele ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Çelhaka, kariyerinde Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi organizasyonlarında da forma giydi. Kulüp tesislerimizde gerçekleşen imza töreninde Basın Sözcümüz Avukat Nacide Bülbül ve Genel Kaptanımız Süleyman Çulha da hazır bulundu. Geçtiğimiz sezon 28 resmi maçta görev alan Jurgen Çelhaka'ya yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz. Hoş geldin Jurgen Çelhaka."

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