Muğlaspor, Malili futbolcu İbrahim Sissoko'yu kadrosuna kattı

Mali Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli forvet, düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden VfL Bochum'da forma giyen Malili futbolcu Ibrahim Sissoko ile anlaşmaya vardı.

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