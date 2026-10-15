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        Muğla'ya spor ve sosyal hizmet merkezi kazandırılacak

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı (TURSAV) arasında, Menteşe ilçesinde TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi kurulması için ortak hizmet projesi ön protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Muğla'ya spor ve sosyal hizmet merkezi kazandırılacak

        Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Turizm ve Seyahat Acentaları Vakfı (TURSAV) arasında, Menteşe ilçesinde TÜRSAB Dinamik Yaşam Merkezi kurulması için ortak hizmet projesi ön protokolü imzalandı.

        Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası'nda düzenlenen törende, Belediye Başkanı Ahmet Aras ile TURSAV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Pekin'in katılımıyla ön protokol imza altına alındı.

        Akçaova Mahallesi'nde belediyeye ait 10 bin metrekareyi aşan alanda kurulması planlanan merkezde spor ve rehabilitasyon alanları, sağlıklı yaşam ve beslenme danışmanlığı birimleri ile sosyal ve kültürel etkinlik alanları bulunacak.

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        Merkezde ayrıca yaşlı ve engelli bireylere yönelik hizmet birimleri oluşturulacak.

        - Kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak

        İki etap halinde hayata geçirilmesi planlanan projede Büyükşehir Belediyesi alanın tahsisi, planlama ve izin süreçleri ile yapım çalışmalarının denetimini üstlenecek. TURSAV ise projenin hazırlanması, yapım maliyetinin karşılanması, inşaatı ve işletmesini yürütecek.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları arasındaki iş birliğinin önemine değinerek, merkezin kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacağını belirtti.

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        Turizm sektörünün temsilcilerinin böyle bir projeyi Muğla'da hayata geçirmek istemesinin önemine işaret eden Aras, spor, rehabilitasyon, sağlıklı beslenme danışmanlığı ve özel hizmet birimlerinin aynı merkezde vatandaşların kullanımına sunulacağını ifade etti.

        TURSAV Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Pekin de merkezin hem turizm sektörüne hem de Muğla'ya katkı sunmasını beklediklerini belirterek, projeye verdiği destek dolayısıyla Aras'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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