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        Müzik grubu Janoska Ensemble Bodrum Kalesi'nde konser verdi

        Klasik müziği doğaçlama, caz, tango ve dünya müziğiyle harmanlayan Janoska Ensemble, Bodrum Kalesi'nde dinleyicileriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 22:23 Güncelleme:
        Müzik grubu Janoska Ensemble Bodrum Kalesi'nde konser verdi

        Klasik müziği doğaçlama, caz, tango ve dünya müziğiyle harmanlayan Janoska Ensemble, Bodrum Kalesi'nde dinleyicileriyle buluştu.

        Prestijli konser salonlarında sahne alan ve geliştirdikleri "Janoska Style" yaklaşımıyla tanınan topluluk, klasik müzik eserlerini kendilerine has doğaçlama teknikleri ve caz armonileriyle yeniden şekillendirdi.

        Mozart'tan Bach'a, Vivaldi'den Piazzolla'ya uzanan geniş bir repertuvara sahip olan Janoska Ensemble, konserde sergilediği farklı ve tekrar etmeyen doğaçlama performanslarıyla dikkati çekti.

        Eşsiz deniz manzarası ve akustiğiyle uluslararası kültür sanat etkinliklerinin bölgedeki en önemli adresleri arasında yer alan tarihi Bodrum Kalesi'nde izleyenlerin karşısına çıkan grup beğeni topladı.

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