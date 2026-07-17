Müzik grubu Janoska Ensemble, Bodrum Kalesi'nde sahne alacak

Klasik müziği doğaçlama, caz, tango ve dünya müziğiyle harmanlayan Janoska Ensemble, 31 Ağustos'ta Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tarihi Bodrum Kalesi'nde dinleyicileriyle buluşacak.



Organizasyon şirketinden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en prestijli konser salonlarında sahne alan ve geliştirdikleri "Janoska Style" yaklaşımıyla tanınan topluluk, klasik müzik eserlerini kendilerine has doğaçlama teknikleri ve caz armonileriyle yeniden şekillendiriyor.



Mozart'tan Bach'a, Vivaldi'den Piazzolla'ya uzanan geniş bir repertuvara sahip olan Janoska Ensemble, her konserinde sergilediği farklı ve tekrar etmeyen doğaçlama performanslarıyla biliniyor.



Konsere ev sahipliği yapacak tarihi Bodrum Kalesi, eşsiz deniz manzarası ve akustiğiyle uluslararası kültür sanat etkinliklerinin bölgedeki en önemli adresleri arasında yer alıyor.



Geçmişin mirasını evrensel müzikle buluşturacak konser, 31 Ağustos akşamı gerçekleştirilecek.





Konserin biletlerine "Biletinial" platformu üzerinden veya etkinlik günü kale gişelerinden ulaşılabilecek.



