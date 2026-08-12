Seydikemer'de içme suyu kapasitesini artırma çalışması başlatıldı

Saniyede 2 litre olan kaynak suyunun 4 litreye çıkarılmasıyla bölgedeki su kesintisi ve basınç sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, kullanım ömrünü tamamlayan 2 su toplama haznesi yenileniyor, 2 yeni hazne daha sisteme kazandırılıyor.

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