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        Seydikemer'de içme suyu kapasitesini artırma çalışması başlatıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi'nde içme suyu kapasitesini artırmak amacıyla çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 15:05 Güncelleme:
        Seydikemer'de içme suyu kapasitesini artırma çalışması başlatıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesi Zorlar Mahallesi'nde içme suyu kapasitesini artırmak amacıyla çalışma başlatıldı.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmayla, kullanım ömrünü tamamlayan 2 su toplama haznesi yenileniyor, 2 yeni hazne daha sisteme kazandırılıyor.

        Saniyede 2 litre olan kaynak suyunun 4 litreye çıkarılmasıyla bölgedeki su kesintisi ve basınç sorunlarının çözülmesi hedefleniyor.

        Mahalle Muhtarı Süleyman Karaşal, modern sistem sayesinde özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının sona ereceğini belirterek ilgililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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