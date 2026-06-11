Sosyal medya fenomenleri, Marmaris'in doğal güzelliklerini ve yöresel lezzetlerini özel içeriklerle tanıttı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm hareketliliğini artırmak amacıyla sosyal medya fenomenlerinin katılımıyla 6-10 Haziran'da "Şimdi Marmaris Zamanı" etkinliği düzenlendi.



Marmaris'in doğal güzelliklerinin, koylarının, gastronomisinin ve kültürel değerlerinin dijital platformlarda geniş kitlelere ulaştırılması hedefiyle, BONO Good Times ve NOSSA'nın katkısıyla gerçekleştirilen organizasyon kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden sosyal medya fenomenleri ilçede bir araya geldi.





Program boyunca katılımcılar, Marmaris'in turistik mekanlarını gezerek takipçileri için özel içerikler üretti.



- Milyonlarca kullanıcıya ulaşılması hedefleniyor



Organizasyona katılan Berrak Tangülü, Deniz Pehlivan, Feyzi Sipahi, Halil Sopaoğlu, Hasan Uğun, Kaan Terzioğlu, Murat Çınar Pala, Mücahit Muğlu, Naim Aydar, Selanur Terzioğlu ve Sezer Yılmaz, ilçenin yöresel lezzetlerini ve doğasını deneyimledi.



İçerik üreticileri, sosyal medya platformlarında "#ŞimdiMarmarisZamanı" etiketiyle paylaşımlar yaparak ilçenin turizm zenginliğini ön plana çıkardı.

