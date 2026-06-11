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        TCG Derya, Denizkurdu Tatbikatı'nda lojistik gücünü sergiliyor

        SABRİ KESEN/ALİ BALLI - Türk Deniz Kuvvetlerinin yerli ve milli imkanlarla inşa edilen, TCG Anadolu'nun ardından ikinci büyük gemisi olan denizde ikmal muharebe destek gemisi TCG Derya, Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında harekat kabiliyeti, eğitim faaliyetleri ve gemideki günlük yaşamla dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 10:00 Güncelleme:
        TCG Derya, Denizkurdu Tatbikatı'nda lojistik gücünü sergiliyor

        SABRİ KESEN/ALİ BALLI - Türk Deniz Kuvvetlerinin yerli ve milli imkanlarla inşa edilen, TCG Anadolu'nun ardından ikinci büyük gemisi olan denizde ikmal muharebe destek gemisi TCG Derya, Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında harekat kabiliyeti, eğitim faaliyetleri ve gemideki günlük yaşamla dikkati çekiyor.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz'de icra edilen Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'na katılan TCG Derya, Muğla'daki Aksaz Deniz Üssü'nden Doğu Akdeniz'e açıldı.

        Gemi komutanının "Bismillah vira" komutuyla demir alan TCG Derya'da, seyir sancağının göndere çekilmesinin ardından tatbikat faaliyetlerine geçildi.

        Tatbikat kapsamında TCG Barbaros fırkateyni ile açık denizde buluşan TCG Derya, yaklaşık bir saat süren akaryakıt ikmal faaliyetini başarıyla gerçekleştirdi.

        Senaryo gereği yaralanan bir personel de helikopterle gemiye tahliye edilerek gemide bulunan NATO standartlarındaki Rol-2 seviye hastanede tedavi sürecinden geçirildi.

        Anadolu Ajansı muhabirlerinin de takip ettiği bir günlük seyir boyunca Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile misafir askeri öğrencilerin eğitim faaliyetleri, gemi personelinin uygulamalı çalışmaları ve günlük yaşam görüntülendi.

        - "Tüm dünya denizlerinde görev başında"

        TCG Derya Komutanı Deniz Albay Bülent Selimoğlu, AA muhabirine, 4-14 Haziran tarihleri arasında icra edilen Denizkurdu-2026 Tatbikatı'na iştirak etmek maksadıyla limandan hareket ederek eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

        Tatbikatın personelin eğitim seviyesinin korunmasına ve geleceğin subay ile astsubaylarının yetişmesine katkı sağladığını belirten Selimoğlu, Türk Deniz Kuvvetleri personelinin milli hak ve menfaatlerinin korunması için görev yaptığını ifade etti.

        Selimoğlu, "Dünya üzerinde, kendi savaş enstrümanının içerisinde günlerce ve hatta aylarca hayatını idame ettirme imkanına sahip tek topluluk Silahlı Kuvvetler mensubu asker denizcilerdir. Türk Deniz Kuvvetlerinin her bir mensubu, milli hak ve menfaatlerimizin korunması adına mavi vatanımız başta olmak üzere tüm dünya denizlerinde aynı azim ve kararlılıkla görevinin başındadır." dedi.

        - "Tamamı Türk mühendislerinin eseri"

        TCG Derya'nın Türk tersanelerinde yerli ve milli imkanlarla inşa edildiğini vurgulayan Selimoğlu, geminin tasarımının da tamamen Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.

        Geminin 19 Ocak 2024'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini hatırlatan Selimoğlu, "TCG Derya, 200 metre boyu, 24 metre genişliği ve 26 bin ton deplasmanına rağmen 24 knot sürate ulaşabilen yapısıyla dünya bahriyelerindeki benzerlerinden ayrılmaktadır." ifadelerini kullandı.

        - Çok yönlü görev kabiliyeti ve öz savunma gücü

        Albay Selimoğlu, TCG Derya'nın akaryakıt, iaşe, torpido ve güdümlü mermi depolama ile transfer yetenekleri sayesinde deniz görev kuvvetinin silah gücü kabiliyetini kesintisiz sürdürdüğünü vurguladı.

        TCG Derya'nın akaryakıt, iaşe, torpido ve güdümlü mühimmat depolama ve transfer imkanlarıyla görev kuvvetlerinin harekat etkinliğini kesintisiz sürdürdüğünü kaydeden Selimoğlu, geminin aynı zamanda komuta kontrol, onarım destek ve sağlık hizmetleri görevlerini de yerine getirebildiğini söyledi.

        Gemide ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, laboratuvar, diş tedavi ve yanık ünitelerinin bulunduğunu belirten Selimoğlu, afet ve acil durumlarda sağlık ve insani yardım desteği sağlayabilecek kapasiteye sahip olduklarını ifade etti.

        Geminin öz savunmasının da en üst düzeyde olduğunu belirten Selimoğlu, Türk mühendislerince üretilen Gökdeniz yakın hava savunma sistemi ve STOP (stabilize top) sistemleri sayesinde platformun yüksek koruma yeteneğine sahip olduğunu dile getirdi.

        Selimoğlu, TCG Derya'nın yakın dönemde Atlas Okyanusu ve Baltık Denizi'nde müttefik unsurlara lojistik destek sağladığını belirterek, inşa süreci devam eden milli uçak gemisinin gelecekteki görevlerinde de önemli rol üstlenebilecek kabiliyete sahip olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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