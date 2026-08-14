Trendyol 1. Lig kulüp başkanları ve taraftar temsilcileri, Bodrum'da buluştu

Trendyol 1. Lig kulüp başkanları, yöneticileri, taraftar grupları ve dernek temsilcileri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araya geldi.

Bodrum Futbol Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, kulüpler ile taraftarlar arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, tribün kültürünün geliştirilmesi ve futbolun birleştirici gücünün vurgulanması konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Özellikle sporda şiddetin, kötü tezahüratın, küfrün önlenmesi adına, sevginin, hoşgörünün, ahlakın yerleşmesi adına anlamlı bir toplantı. Ülkemizin her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe, dayanışmaya, güzel söze, güzel tezahürata ihtiyacı var. Tüm kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da anlamlı bir buluşma gerçekleştirildiğini, centilmenliğin çok önemli olduğunu ifade etti.

Hacıosmanoğlu, "Bu etkinlik keşke Süper Lig kulüplerinin başkanlarının da aklına gelseydi. İnşallah burada kurulan dostluk köprüsü yarın sporda olması gerektiği gibi sahalara da yansır. Cenab-ı Allah inşallah hem 1. Lig'de hem Süper Lig'de, 2. ve 3. liglerde de tarihin en centilmen, mücadeleci, başarılı sezonunu geçirmesini nasip eder." diye konuştu.

Toplantıda, 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, Mardin 1969 Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Aşar ile Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de konuşma yaptı.

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Toplantıya, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ile çok sayıda kulüp başkanı ve taraftar temsilcisi katıldı.