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        Ula'da sarımsak festivali yapıldı

        Muğla'nın Ula ilçesinde sarımsak festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 12:50 Güncelleme:
        Ula'da sarımsak festivali yapıldı

        Muğla'nın Ula ilçesinde sarımsak festivali düzenlendi.

        Kızılağaç Mahallesi'nde gerçekleştirilen sarımsak sökümüyle başlayan, hasat etkinliğinin ardından düzenlenen kortej yürüyüşü ile sürdü.


        Ula Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden festival kapsamında "En İyi Sarımsak Üreticisi Yarışması"nda bölgenin başarılı üreticileri ürünlerini sergileme fırsatı buldu.


        Bisiklet denge yarışması ve "Sarımsak Güzeli Yarışması" ise katılımcılar hünerlerini sergiledi.


        Festivale, Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


        Protokol üyeleri festival alanındaki stantları ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti ve ürünler hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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