Yeşilay, Muğla'da 13. Bisiklet Turu'nu düzenleyecek

Yeşilay Muğla Şube Başkanı Abdullah Şenol Şengür, bağımlılıklarla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmaların sürdüğünü, bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilecek Yeşilay Bisiklet Turu'na tüm vatandaşları davet ettiklerini bildirdi.



Şengür, yaptığı açıklamada, Yeşilay'ın 1920 yılından bu yana bağımlılıklarla mücadele eden, sağlıklı yaşamı teşvik eden ve toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlayan köklü bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.



Muğla Yeşilay Şubesi olarak çocuklar, gençler ve aileleri bağımlılıkların zararları konusunda bilinçlendirmek amacıyla yıl boyunca eğitim, seminer, sosyal etkinlik ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Şengür, bağımlılıkla mücadelede önemli destek mekanizmalarından biri olan Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) ücretsiz hizmet verdiğini kaydetti.



YEDAM'ın alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı alanlarında ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı psikolojik ve sosyal destek hizmeti sunduğunu aktaran Şengür, uzman psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından verilen destek sayesinde bağımlılıkla mücadele eden bireyler ve ailelerinin profesyonel yardım alabildiğini belirtti.



Muğla'da da YEDAM aracılığıyla ihtiyaç duyan vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini vurgulayan Şengür, bağımlılık konusunda destek almak isteyenlerin 115 YEDAM Danışma Hattı'nı arayarak bilgi alabileceğini ve randevu oluşturabileceğini ifade etti.



Şengür, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yeşilay Bisiklet Turu'nun bu yıl 14 Haziran Pazar günü "Sağlığın Keyfini Birlikte Sürelim" sloganıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.



Etkinliğin Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı düzenleneceğini kaydeden Şengür, Muğla'daki turun saat 10.00'da Muğla Valiliği önünden başlayacağını, Recai Güreli Caddesi, Mehmet Polatlıoğlu Caddesi, Hasan Ercan Caddesi, Aylin Karaca Kavşağı ve Uğur Mumcu Bulvarı güzergahının takip edilmesinin ardından Ortaköy Meydanı'nda sona ereceğini belirtti.



Etkinlikle sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmeyi ve bağımlılıklardan uzak, hareketli yaşam kültürünü teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Şengür, tüm vatandaşları, sporcuları, bisiklet tutkunlarını ve aileleri organizasyona katılmaya davet etti.



Yeşilay'ın bağımlılıklardan uzak, sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini belirten Şengür, destek veren kamu kurumlarına, yerel yönetimlere, gönüllülere ve basın mensuplarına teşekkür etti.

