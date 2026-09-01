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        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Bakan Göktaş, Muş'ta Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı'nı ziyaret etti:

        Bakan Göktaş, Muş'ta Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı'nı ziyaret etti:

        Muş'ta Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı'nı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Sizlerle beraber bu süreci inşa edeceğiz, başarıya ulaştıracağız ve Türkiye Yüzyılı'na kadınlarla beraber ulaşmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Bakan Göktaş, Muş'ta Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı'nı ziyaret etti:

        Muş'ta Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı'nı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Sizlerle beraber bu süreci inşa edeceğiz, başarıya ulaştıracağız ve Türkiye Yüzyılı'na kadınlarla beraber ulaşmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kentteki programları kapsamında İstasyon Caddesi'nde konuşlandırılan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Halk Bankası işbirliğinde hayata geçirilen "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı"nı ziyaret eden Göktaş, eğitime katılan kadınlarla sohbet etti.

        Göktaş, burada yaptığı konuşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınların potansiyelini ortaya çıkaran, aileye değer veren her türlü çalışmanın yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi.

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        Kadınlara yönelik pek çok çalışma yürüttüklerini belirten Göktaş, özellikle kadın girişimciliğine yönelik destek ve çalışmaların yer aldığı kadingirisimci.gov.tr internet sitesini tanıtmak istediklerini ifade etti.

        - "Kadınlar için bu desteği sunmak bizler için büyük bir gurur"

        Web sayfasında kadınlara yönelik her türlü desteğin, girişimcilik fırsatlarının, yeni pazarlara ulaşma imkanlarının ve eğitimlerin yer aldığını aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

        "Yapay zekanın, teknolojinin arttığı bir dönemdeyiz. Kadınlarımız çok potansiyelli. Evlerinde çok nitelikli ürünler üretiyor. Burada biz kooperatifleşmeyi oldukça destekliyoruz. 2023 yılına kadar burada 3 kadın kooperatifimiz vardı. Bunu ikiye katladık. 6 kadın kooperatifimiz var. Bununla beraber 7 Aile Destek Merkezimizden istifade eden kadınlar var. Kendi evindeki üretimini hanelerinin ekonomisine katkı sunacak projeler geliştiriyoruz. Sayın Valimizin de çok değerli çalışmaları var. Halkbank'la gücümüzü birleştirdik ve özellikle kadın eğitim tırımızla beraber, teknolojinin ve yapay zekanın geliştiği bu dönemde yeni pazarlara nasıl ulaşılır, özellikle kadınların üretim gücünü yeni teknolojilerle, yeni pazarlamalarla, dijitalleşmenin geliştiği bu dönemde yeni pazarlara nasıl ulaştırabiliriz? Network'ümüzü nasıl oluşturabiliriz? Ürünlerimizin paketini nasıl daha nitelikli hale getirebiliriz? Bu eğitimleri doğrudan Muş'ta vermeyi hedefledik. Bununla beraber burası bizim 19'uncu ilimiz. Desteği için Halkbank'a çok teşekkür ediyoruz. Kadınlar için bu desteği sunmak bizler için büyük bir gurur. Burada aldığınız her bir eğitimin bundan sonraki süreçlerde size çok katkı sağlayacağına ben yürekten inanıyorum."

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        Bugüne kadar 2 bin kadına ulaştıklarını dile getiren Göktaş, ulaştıkları kadınların yüzde 53'ünün yeni networkler oluşturduklarını ve ürünlerini daha nitelikli hale getirdiklerini ifade etti.

        Kadınların bu imkanlar sayesinde hem birbirleriyle kaynaştıklarına hem de fikirlerini daha nitelikli hale getirerek yeni pazarlara ulaştırma kapasitesi kazandıklarına dikkati çeken Göktaş, bu programların kadın girişimciler için önemli fırsatlar sunduğuna değindi.

        - "Biliyorsunuz, çok kritik bir dönemeçteyiz"

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların yanında olmaya, aileyi güçlendirmeye devam edeceklerini anlatan Göktaş, şöyle devam etti:

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        "Biliyorsunuz, çok kritik bir dönemeçteyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde özellikle kadınların liderliğine ihtiyacımız var. Kadın varsa aileler güçlenir, mahalle güçlenir, toplum güçlenir ve geleceğe umutla bakmaya devam ederiz. Terörsüz Türkiye sürecinde özellikle sizlerle beraber olmak, kadınların güven ve huzur içinde yaşayabileceği bir Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye özellikle bu hedefin ayrılmaz bir parçası. Çocukların güvenle büyüdüğü, eğitime rahatlıkla erişmeye devam ettiği, ailelerin hiçbir endişe yaşamadığı, daha huzurlu, daha müreffeh ve ekonominin kalkındığı, her ailenin potansiyelinin ortaya çıktığı bir Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz."

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        Terörsüz Türkiye sürecinde kadınların da önemli bir rol üstleneceğini vurgulayan Göktaş, "Sizlerle beraber bu süreci inşa edeceğiz, başarıya ulaştıracağız ve Türkiye Yüzyılı'na kadınlarla beraber ulaşmaya devam edeceğiz. Bölgenin potansiyelini üretime, istihdama ve gençlerin enerjisini üretime yönlendirmeye devam edeceğiz. Huzurlu kadınlar için özgün ve yeni iş ve gelir fırsatlarını kalıcı hale getireceğiz. Yörenin üretim ve dayanışma kültürünü yeni nesil becerilerle buluşturacağız. Yapay zeka, dijitalleşme, yeni fırsat pazarları, bunların her biri çok çok kıymetli ve Muşlu kadınların özellikle bu sürece çok büyük katkı ve paydaş olacağına ben yürekten inanıyorum." diye konuştu.

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        Vali Avni Çakır ise kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer almaları için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı'nın kente gelmesinin önemine değinen Çakır, "Bu tür eğitim çalışmalarının ilimize çok büyük bir katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Valilik olarak, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, TKDK ve diğer kurum ve kuruluşlarla kadınlarımızın projelerine güçlü destek sunacağımızı taahhüt ediyorum." dedi.

        Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeci de Türkiye'nin her bir tarafında kadın girişimcileri desteklemeye ve onların yanında olmaya devam edeceklerini aktardı.

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        Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Göktaş, İl Başkanı Melik Emre'den çalışmalar hakkında bilgi aldı, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

        Göktaş'a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve MHP İl Başkanı Osman Yüce eşlik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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